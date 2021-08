Incendio in una concessionaria di auto: paura nella notte

Decine di auto a fuoco a via Settermini. Pompieri in azione fino all'alba

Paura nella notte al confine tra Torre Annunziata e Boscoreale. Una concessionaria d'auto è stata investita da un importante incendio che ha devastato decine di vetture. Il rogo è stato segnalato intorno alle tre di notte mettendo in allarme tutto il quartiere. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare fino all'alba per riuscire a spegnere le fiamme.

Due le squadre dei pompieri impegnate per domare l'incendio. Non ci sono ancora elementi chiari per stabilire se l'incendio sia doloso. Tutte le piste sono in campo e a indagare sono i carabinieri oplontini. La relazione dei vigili del fuoco potrà dare i primi indizi per capire se si tratta di un raid ai danni dell'attività commerciale.