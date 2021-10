Incendio in una concessionaria d'auto: distrutti 16 veicoli

A Castellammare di Stabia verso le 2 di notte i Carabinieri della locale Compagnia sono intervenuti a via Cottrau per un incendio divampato all’interno del piazzale di un’auto-concessionaria.

Le fiamme hanno distrutto 16 veicoli ed annerito la parte della facciata di una palazzina di viale Vittoria. Le cause dell’incendio – domato dai vigili del fuoco – sono in corso di accertamento. Nessun ferito. Indagini in corso dei Carabinieri.