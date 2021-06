Paura ai Colli Aminei, grosso incendio in un appartamento: le immagini

Attimi di terrore ai Colli Aminei dove oggi pomeriggio, in viale delle porcellane, è divampato un grosso incendio. Il rogo, in particolare, ha interessato un appartamento presto avvolto dal fumo nero. La stessa colonna di fumo nero che si è sollevata era visibile da chilometri di distanza.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo l'area in sicurezza per poi cercare di spegnere le fiamme. Ancora non è chiaro se all'interno dell'appartamento ci fosse qualcuno nel momento in cui le fiamme sono divampate, così come ancora non è noto cosa abbia provocato l'incendio.