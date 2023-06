Incendio lungo la tratta della Circumvesuviana: partono i bus sostitutivi

Proseguono i disagi per gli utenti che si servono della linea Napoli-Sorrento della Circumvesuviana. Non è stato infatti ancora domato l'incendio a ridosso della linea ferroviaria tra le stazioni di Pompei Scavi-Villa dei Misteri e Pioppaino, tanto che anche il treno delle ore 9:06, come comunica l'Ente Autonomo Volturno, da Napoli per Sorrento è soppresso da Torre Annunziata a Castellammare e il treno delle ore 9:12 da Sorrento per Napoli è soppresso da Castellammare a Torre Annunziata.

Per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori, è stato istituito un servizio bus sostitutivo tra Torre Annunziata e Castellammare.