Principio d'incendio all'università: chiusa la sede di Giurisprudenza

Dalle prime ore di questa mattina, la sede del dipartimento di Giurisprudenza della Federico II in via Porta di Massa è stata chiusa per un principio d'incendio che sarebbe stato causato dal malfunzionamento di alcune cabine elettriche.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco per i rilievi del caso. La sede dovrebbe restare chiusa nei giorni di oggi giovedì, 7 ottobre, e domani venerdì, 8 ottobre.