Cercola, incendio nella notte: distrutta una nota fabbrica

Nessu ferito ma tanta paura e una fabbrica quasi del tutto distrutta. Carabinieri e vigili del fuoco soo intervenuti a Cercola, in via Carafa 20, per un incendio in un’azienda che produce guanti. Le fiamme hanno avvolto solo la fabbrica, nessun edificio circostante. I vigili del fuoco sono ancora a lavoro per domare ogni focolaio. Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire l'origine del rogo.