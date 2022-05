Colonna di fumo nero dal Centro direzionale

Una immensa colonna di fumo nero si è levata pochi minuti fa dalle vicinanze del Centro direzionale di Napoli. Sembra che un grosso incendio sia divampato nell'area est della città anche se, al momento, non sono state fornite informazioni ufficiali.

Secondo fonti vicine ai vigili del fuoco, l'incendio si sarebbe propagato all'interno dell'ex mercato ortofrutticolo. Non è chiaro se a bruciare sia materiale tossico, quindi al momento i cittadini farebbero meglio a tenere le finestre chiuse. Il fumo si sta diffondendo velocemente, abbracciando anche il Vasto e l'area di corso Malta.

La nube nera è visibile per chilometri, tanto che sui social network è già partito il tam tam per comprendere che cosa sia accaduto. Tra le ipotesi anche quella che a bruciare sia materiale inerte del campo rom di via Brecce, a Gianturco, ma non ci sono conferme ufficiali.

Seguono aggiornamenti: Si apprende che l'incendio è divampato nell'ex mercato ortofrutticolo.