Esplosione al Centro Direzionale: fiamme in un appartamento/VIDEO

Incendio al Centro Direzionale nel primo pomeriggio, causato dall'esplosione di una caldaia situata in un appartamento situato presso l'edificio C8 della Torre azzurra al quarto piano.

Ad intervenire per prime le guardie giurate della Ge.Se.Ce.Di. che hanno prontamente provveduto a evacuare il palazzo, mettendo al sicuro i residenti.

Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine, ma al momento non risultano feriti. L'edificio che ha riportato danni, anche se per fortuna non strutturali, è stato evacuato.

L'incendio è stato preceduto, come riportano i presenti, da un boato.