Incendio all'esterno del centro commerciale a Quarto, carrelli distrutti

Uno spaventoso incendio si è verificato nel pomeriggio di ieri nel centro commerciale Quarto Nuovo, in via Masullo, nel comune flegreo.

I carabinieri della locale tenenza stanno indagando per stabilirne un'eventuale natura dolosa. Al momento non sono state ancora accertate le cause di quanto accaduto.

Le fiamme hanno distrutto 24 carrelli della spesa ed una pensilina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo.