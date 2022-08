Paura per un'anziana: la sua casa viene colpita da un incendio, salvata in extremis

Nel tardo pomeriggio di lunedì scorso una delle pattuglie della Polizia Metropolitana, nel far rientro al Comando di Via Pietravalle, ha avvistato delle fiamme innalzarsi da un container ubicato sul cortile di casa di un'anziana signora a Castellammare di Stabia..

Allertati i vigili del fuoco, gli agenti della polizia metropolitana sono intervenuti per allontanare la Signora mettendola in salvo con il suo cane. Il container andato in fiamme, allacciato alla rete elettrica, al suo interno conteneva materiali in legno e diversi contenitori in plastica. Il comandante della polizia Metropolitana ha reso noto che sono in corso le indagini per accertare l'origine e la causa dell'incendio.