Cassonetti dei rifiuti incendiati nel rione: intervengono i Vigili del Fuoco

Alcuni cassonetti per i rifiuti hanno preso fuoco al Rione Traiano. Le immagini, girate in viale Traiano, quasi all'incrocio con via Nerva, mostrano le fiamme fuoriuscire da alcune campane. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco dopo la segnalazione di alcuni residenti, spaventati per il possibile scoppio. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato l'incendio.