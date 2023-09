Fumo e cenere invadono le abitazioni dopo il maxi incendio: le immagini fanno il giro del web

Un maxi incendio si è sviluppato a Casoria tra via Enrico Caruso e via Giovanni Boccaccio. Le abitazioni vicine, come mostrano diversi video pubblicati sui social, sono state letteralmente invase.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ma le operazioni sono state rese difficili dal forte vento che in queste ore ha interessato la zona. L’incendio si è sviluppato vicino anche ad un distributore di carburanti, ma la situazione risulta essere sotto controllo. Ancora ignote le cause che hanno portato al rogo.