Abitazione in fiamme: dopo il figlio è deceduto anche il padre

Purtroppo non ce l’ha fatta il 73enne che, insieme al figlio, era rimasto coinvolto in un rogo lo scorso 9 Febbraio a Casavatore. L'incendio, sviluppatosi in un'abitazione di via San Pietro,aveva "sorpreso" padre e figlio che, oltre a restare intossicati, avevano riportato diverse ustioni.

Il figlio, un 43enne, è morto all'ospedale Cardarelli dopo due giorni di agonia per complicanze dovute alle ferite riportate. La stessa sorte, purtroppo, è toccata all'anziano che - in un primo momento - non era stato dichiarato in pericolo di vita.

Il rogo è divampato dopo uno scoppio registrato nelle prime ore del mattino. Immediati i soccorsi con Vigili del Fuoico e Carabinieri giunti sul posto. Immediato anche l'intervento del 118 che trasportò i due feriti all'ospedale Cardarelli dove, per alcune complicanze, sono venuti a mancare.