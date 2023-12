Lascia una candela accesa sul tavolo e la casa prende fuoco: paura in serata

I carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti ieri in tarda serata in I vico san Vito per un incendio in un’abitazione di una 81enne.

Le fiamme hanno danneggiato parte dell’appartamento e sono state avviate verosimilmente da un cero rimasto acceso su un tavolo della camera da pranzo. Al momento dell’incendio la donna non era in casa. I danni non sono rilevanti.