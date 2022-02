Appartamento in fiamme: sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco

Paura ieri sera a Pianura per un incendio. Le fiamme hanno interessato un'abitazione di via Cannavino. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato l'incendio, ma delle risposte potrebbero arrivare già nelle prossime ore.

Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno evitato il peggio. Sul posto sono giunte tre squadre per domare le fiamme. I "Caschi rossi" hanno evitato che le fiamme si propagassero alle vicine abitazioni. Danni ingenti, invece, sono stati registrati per l'abitazione divorata dal fuoco. Fortunatamente, però, non ci sono stati feriti.