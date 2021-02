Dimenticano la stufa accesa e la casa prende fuoco: tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata in via del Cassano, nel quartiere di Secondigliano, dove un principio d'incendio ha interessato un appartamento. Stando alle prime indiscrezioni, nell'abitazione era stata dimenticata una stufa accesa che, per cause ancora da accertare, aveva innescato le fiamme. I proprietari si erano addormentati, secondo le prime indiscrezioni e solo grazie al cane si sarebbero risvegliati, evitando peggiori conseguenze.

Sul posto sono subito giunti i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato. Al momento non risultano feriti.