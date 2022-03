Incendio in una casa dei Quartieri spagnoli: partita la gara di solidarietà

La fondazione Foqus è vicina alla famiglia che nel pomeriggio di venerdì 25 febbraio ha perso tutto a causa di un incendio divampato nella casa in cui viveva in vico Concordia, nei Quartieri Spagnoli. Al momento la famiglia è ospitata in un luogo sicuro. Immediatamente è stata istituita presso la segreteria della scuola Dpdb, in via Portacarrese a Montecalvario 69, una raccolta fondi voluta fortemente sia dalla direzione della Fondazione che da tutta la comunità di Foqus che subito si è resa disponibile per raccogliere vestiario, beni di prima necessità, denaro.

Chi lo vorrà potrà donare un piccolo contributo con la causale "Per una nuova casa a Vico Concordia" versando direttamente sul conto corrente messo a disposizione dalla Fondazione.