Casa in fiamme, nonna e nipote in ospedale

Incendio nella notte in un'abitazione ad Anacapri. Le fiamme sono divampate per cause ancora da accertare in una casa in via Migliara dove si trovavano una donna anziana e il nipote minorenne.

Entrambi sono stati portati all'ospedale Capilupi di Capri e poi nella notte trasferiti in elisoccorso a Napoli. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e 118. Sono state effettuate verifiche per accertare la causa dell'incendio, che pare comunque essere accidentale.