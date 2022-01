Fiamme in casa, uomo trovato privo di conoscenza a pochi metri dalla porta di ingresso

Ad Ercolano i carabinieri della locale tenenza sono intervenuti in via San Vito, al civico 112, per un incendio in un appartamento. Al suo interno, a pochi passi dalla porta di ingresso è stato trovato un 58enne, che viveva in casa da solo, privo di coscienza sul pavimento.

L'uomo, una volta portato fuori dall'abitazione, si è ripreso ed è stato trasportato all'Ospedale del mare. Dai primi accertamenti - riferiscono i carabinieri - che le fiamme possono essere state scaturite da una sigaretta, ma al momento proseguono gli accertamenti.

L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Non si registrano feriti. Il condominio è stato poi anche dichiarato agibile.