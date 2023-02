Carnevale in fiamme, brucia carro allegorico nella notte: indagano i carabinieri

Un carro allegorico è bruciato la scorsa notte a Saviano.

I carabinieri della locale stazione, insieme ai militari della sezione radiomobile della compagnia di Nola, sono intervenuti a via Santa Rita per la segnalazione di un incendio in un capannone.

Il carro allegorico carnevalesco era stato completamente distrutto dalle fiamme, queste domate dai vigili del fuoco.

Non sono ancora note le cause del rogo, sulle quali sono in corso indagini da parte dei carabinieri.