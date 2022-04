Incendio nella notte in via Follicara ad Anacapri in un monolocale. Le fiamme alte hanno obbligato i residenti ad abbandonare l'abitazione.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Capri. Indagini per risalire all'origine dell'incendio, ma è probabile un cortocircuito all'impianto elettrico.