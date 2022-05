Grosso incendio a Capri: fiamme alte e nube nera

Vasto incendio è scoppiato oggi poco prima delle ore 13.00 a Capri in un’abitazione privata in via Camerelle, nel centro di Capri, tra le vie dello shopping Fiamme e nube di fumo in tutta la zona.

Sono accorsi sul posto vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale. Non si registrano feriti.

La causa dell'incendio potrebbe essere stata un corto circuito partito dall'impianto elettrico dell'abitazione. Resta intanto chiuso l'accesso a via Camerelle.