Grosso incendio a Capodimonte: il fumo arriva nel Bosco

Un'imponente colonna di fumo si è levata da Capodimonte. Un grosso incendio è divampato all'interno del ristorante Tenuta Torelli. Al momento non sono chiare le cause. Ciò che è certo è che il fumo ha raggiunto anche il Bosco di Capodimonte e le persone che erano affacciate la belvedere.

L'incendio si è propagato intorno alle 17.30, prendendo piede tra le sterpaglie ammassate tra il Parco di Villa Torelli e la Chiesa di capodimonte. Sul posto tre squadre d'intervento dei vigili del fuoco. E' atteso anche un elicottero messo a disposizione della Regione Campania.

Da quanto si apprende dai pompieri le fiamme, per quanto estese, sono per ora sotto controllo e, allo stato attuale, non sembrerebbero necessarie evaquazioni.