In fiamme un deposito: grosso incendio a Napoli

Il rogo è esploso in un capannone di Traversa Vicinale Fossitelli, tra Barra e Ponticelli. Le cause non si conoscono ancora, ma pare che nel locale fossero custoditi materiali di provenienza cinese

Un grosso incendio è esploso nel tardo pomeriggio a Napoli, in Traversa Vicinale Fossitelli, al confine tra i quartieri di Barra e Ponticelli. Da quanto riferiscono i carabinieri, le fiamme sono divampate a pochi metri da via Argine, all’interno di un capannone di stoccaggio di materiali che, pare, sarebbero di provenienza cinese. Sul posto i militari della compagnia di Poggioreale e del nucleo Radiomobile di Napoli, oltre ai Vigili del Fuoco che cercano di domare l'incendio. Al momento non si conoscono le cause dell’incendio che è divampato a pochi passi dalla Motorizzazione civile, dall'Hitachi e da altre aziende con sede a Napoli Est.