Incendio nel campo rom di Giugliano: plastica a fuoco

In relazione all'incendio a opera di ignoti, verificatosi nel pomeriggio di ieri al campo rom di via Carrafiello a Giugliano in Campania, la Prefettura di Napoli informa che durante i controlli su strada operati lungo il perimetro del campo da parte della polizia locale e dei carabinieri che stavano procedendo al sequestro di un veicolo, i vigili del fuoco sono intervenuti nell'immediatezza per contrastare le fiamme appiccate a materiale plastico.

Sul posto sono presenti anche unità dell'Esercito Italiano del contingente Strade Sicure. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto l'intensificazione dei controlli nell'area da parte delle forze dell'ordine che sono attivamente impegnate nelle indagini per individuare i responsabili del gesto criminoso.