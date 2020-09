Fiamme alte a Giugliano nel campo rom: vigili del fuoco sul posto

Vasto incendio nella traversa ponte Riccio, zona ASI, nel campo rom di Giugliano. Si tratta dell'ennesimo rogo nel campo. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco (2 autobotti più un'unità di autorespiratori).

L'intervento tempestivo di spegnimento è iniziato intorno alle 10.20 ed è di non facile risoluzione.

Il commento di Salvini

“Ennesimo rogo al campo rom di Giuliano in Campania, ma De Luca e il suo Pd si girano dall’altra parte. La loro ricetta è questa: tolleranza per le illegalità dei rom, problemi e indifferenza per i cittadini perbene, coccole e contratti per i numerosi autisti di De Luca. Orgoglioso di essere in Campania, domani, per confermare la voglia di cambiamento”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.