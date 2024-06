Le fiamme si dirigono verso l'Eremo: evacuate le suore|VIDEO

Paura all'Eremo dei Camaldoli per l'incendio che sta devastando le aree boschive limitrofe all'istituto di culto. I vigili del fuoco sono al lavoro per far evacuare le suore dal convento.

Nel video del consigliere municipale Rino Nasti è possibile notare la loro preoccupazione per le fiamme mai così vicine. "Mai l’incendio aveva così da vicino l’ambito l’Eremo, mai esso si è dimostrato così vulnerabile", spiega a NapoliToday Nasti.

L'incendio doloso

È dalle 15.30 di mercoledì 19 giugno, che brucia la collina dei Camaldoli. All'inizio si era temuto il peggio perché le fiamme avevano iniziato a dirigersi pericolosamente verso l'abitato di Soccavo. Ma l'azione dei Vigili del Fuoco, coordinati dal capo reparto Gennaro Aliperti, con 3 squadre a terra, e l'impiego dei mezzi antincendio del reparto volo decollati dall'hangar della base di Pontecagnano Faiano, hanno consentito di imbrigliare le lingue di fuoco. Il rogo però non perde forza e la preoccupazione è alta per i residenti. La pista che seguono gli inquirenti è quella dolosa.

Video di Rino Nasti