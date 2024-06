Incendio ai Camaldoli: cosa è successo nella notte e la situazione attuale

Continuano a lottare contro fumo e fiamme i vigili del fuoco impegnati nel circoscrivere l'incendio che da ieri pomeriggio sta colpendo l'area boschiva dei Camaldoli a Napoli. Dopo le operazioni di contenimento, a partire dall'alba sono riprese quelle di spegnimento che si stanno avvalendo anche di un canadair. Nella notte si è riuscito a evitare che le fiamme arrivassero alle abitazione circostanti che per un momento sono sembrate in pericolo. È stato necessario anche evacuare le suore dall'eremo in quello che è sembrato essere il momento più drammatico dell'emergenza.

A pesare sulla tempestività dei soccorsi sembra essere stata la disattivazione della linea locale. I vigili del fuoco sembrano essere concordi sulla natura dolosa dell'incendio anche se servono ulteriori accertamenti. Le abitazioni di tutta l'area e di diversi quartieri della città, in particolare al Vomero e Posillipo, si sono svegliate con cenere a terra e sui balconi. Anche l'aria è ancora ammorbata dai fumi che si sono propagati durante la notte.

L'arrivo del prefetto e del sindaco

Nella tarda serata di ieri il prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è recato sul luogo dell'incendio. Ha incontrato alcuni cittadini per tranquillizzarli ed è stato anche attivato il centro coordinamento soccorsi. Lo stesso sindaco di Napoli nella notte ha affidato ai social un messaggio tranquillizzante per la cittadinanza. "In costante contatto con prefetto e VdF per l'incendio che ha colpito la collina dei Camaldoli. Al momento, grazie al tempestivo intervento, l'incendio non minaccia le zone abitate. Stanotte lasciate squadre a presidio e domani riprenderanno le operazioni aeree di spegnimento" ha scritto il primo cittadino. Subito dopo si è recato personalmente sulla collina dei Camaldoli per verificare che non vi fossero pericoli imminenti per le abitazioni e per seguire i soccorsi messi in campo da vigili del fuoco, forze dell'ordine e polizia locale. La situazione gli è apparsa in tal senso sotto controllo, in attesa del completamento delle attività di spegnimento.

L'origine dell'allarme

Le operazioni restano tuttora in corso quando l'allarme è stato lanciato alle 19 di ieri ma l'incendio aveva cominciato a divampare già nel pomeriggio, intorno alle 16. Diverse le squadre dei vigili del fuoco all'opera in un'area che corrispondente in larga parte alla perimetrale tra Soccavo e Pianura, mentre le fiamme avanzano verso l'abitato. Considerato il luogo dove l'incendio si è propagato, le lingue di fuoco sono stati visibili distintamente da più punti della città, fino al Vesuvio.

