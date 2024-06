Incendio Camaldoli, fiamme ancora vive. Paura tra i residenti: "Il rogo è vicino alle case"

Come sul Vesuvio nel 2017, per alcuni peggio. Da oltre 24 ore un incendio sta devastando i Camaldoli e minaccia anche le abitazioni in alcuni quartieri di Napoli, come Soccavo. Il fumo, però avvolge da ieri, 19 giugno, tutta la città e da più parti si registra una pioggia di cenere che sta ricoprendo balconi e automobili.

In azione canadair ed elicotteri che a ritmo serrato gettano acqua intorno all'incendio, cercando di evitarne la propagazione. Tra i residenti, però, inizia a sepreggiare una certa preoccupazione perché le fiamme sono in linea d'aria vicine alle abitazioni, soprattutto in via Montagna Spaccata, lato Soccavo.

Intanto c'è chi punta il dito contro i tempi di intervento: "Dovranno spiegarci perché dalla prima segnalazione a mezzogiorno del 19 giugno gli interventi sono cominciati solo alle 18.30 - accusa Roberto Braibanti, presidente dell'associazione Gaia, che proprio sui Camaldoli avrebbe dovuto attuare un progetto di riqualificazione green".