Incendio Camaldoli, i dati dell'Arpac sull'inquinamento dell'aria

Prosegue in queste ore il monitoraggio della qualità dell'aria da parte di Arpa Campania in seguito all'incendio sulla collina dei Camaldoli, rogo divampato nel pomeriggio del 19 e in via di spegnimento soltanto in queste ultimissime ore.

Secondo quanto sottolineato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, i livelli delle polveri sottili registrati nelle centraline fisse della città risultano essere, almeno oggi, nella norma.

Ieri in realtà l'intera rete di monitoraggio regionale ha superato il limite di concentrazione giornaliera di Pm10, ma non per l'incendio bensì a causa dell'eccezionale afflusso di polveri sahariane arrivate nei nostri cieli.

"Ho seguito tutta la notte l’evolversi della situazione - aveva detto solo poche ore fa il parlamentare napoletano Francesco Emilio Borrelli - Continueremo a seguire fino a quando le fiamme non saranno completamente domate, questa volta per davvero. Dopo di che e chiederemo ad Arpac di monitorare le condizioni dell’area e di valutare i danni ambientali".

Squadre in azione ai Camaldoli

L'incendio - assucurano i vigili del fuoco - intanto dovrebbe essere dichiarato spento entro oggi. Al momento stanno operando un Canadair e due elicotteri, mentre stamane erano al lavoro due Canadair e un elicottero. Tra via Cupa Camaldoli, via Vicinale Montia Pianura e via Vicinale Santaniello erano dislocate ed in azione a tutte le 14 sette squadre di vigili del fuoco.

Il Comune di Napoli: "Stato di grave pericolosità per rischio incendi"

Stamattina nel frattempo il Comune di Napoli ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per rischio di incendi sull’intero territorio fino al 15 ottobre 2024. Nel corso di questi quattro mesi sono in vigore diverse disposizioni per ridurre al minimo il rischio di innesco e propagazione di incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi del territorio comunale.