Prima una colonna di fumo nero, poi il blackout: cabina Enel in fiamme a Mugnano

Il rogo ha lasciato per diverse ore tantissime famiglie senza energia elettrica, della zona come di alcune aree di Marano e di Villaricca

Via Rolando Rossetti

Era successo già sei mesi fa. Un nuovo rogo, intorno alla mezzanotte scorsa, si è verificato in via Rossetti, a Mugnano, dov'è andata in fiamme la centralina Enel.

Un problema che ha peraltro lasciato per diverse ore tantissime famiglie senza energia elettrica, della zona come di alcune aree di Marano e di Villaricca.

Alta la colonna di fumo nero generata dalla combustione. Sul luogo dell'incendio si sono recati i vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme e transennato la strada. Successivamente i tecnici Enel hanno ripristinato il servizio.

Si indaga per risalire alle cause del problema.