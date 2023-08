Lancia bus contro la sede del Comune, poi lo dà alle fiamme e scappa: è caccia all'uomo

Ha sfondato in retromarcia il cancello d'ingresso della sede di via Tito Livio del Comune di Pozzuoli, poi ha dato fuoco al mezzo sul quale era, un bus turistico privato, prima di dileguarsi.

L'incredibile vicenda è avvenuta stamane, è ne ha dato notizia il sindaco della città flegrea Gigi Manzoni.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Con gli uomini del 115 anche le forze dell'ordine e la municipale.

L'accaduto pare sia stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Il titolare dell'azienda trasporti proprietaria dell'autobus, già ascoltato dagli inquirenti, ha riferito di essere all'oscuro della vicenda e di aver subito il furto del mezzo.

Il commento del sindaco

"Quanto accaduto è gravissimo: si tratta di un vile e violentissimo attacco contro le istituzioni e contro l'intera città", è stato il commento a caldo del primo cittadino puteolano Luigi Manzoni. "Attendiamo l'esito delle indagini - dice ancora Manzoni - peraltro già iniziate, con piena e totale fiducia nell'operato delle Forze dell'Ordine e della Magistratura ma chiunque sia il responsabile e qualunque sia la motivazione, deve essere chiaro che questa amministrazione e questa comunità non cederanno mai al ricatto della violenza". "Preserveremo in tutte le sedi la sicurezza della comunità - conclude il primo cittadino - mettendo in atto tutte le azioni di nostra competenza, a partire dalla regolare denuncia che sporgeremo in mattinata, e saremo sempre, a testa alta, dalla parte della legalità e della trasparenza. Non arretreremo di un millimetro nella lotta alla criminalità e sono certo che i Puteolani, tutti i Puteolani, sono con noi in questa battaglia".