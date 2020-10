Incendio fra i container dei senzatetto a Boscoreale, c'è un morto

Alcuni container, solitamente occupati da persone senza fissa dimora, sono andati a fuoco nel corso della notte a Boscoreale, in via Canalone delle Mura, in località Marra sul confine con Poggiomarino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme ma, all'interno di uno dei container, hanno trovato un cadavere. Si tratta, probabilmente, del corpo senza vita di uno degli occupanti dei container, usati come rifugio da alcuni senzatetto. I vigili intervenuti escludono la presenza di altre persone coinvolte. Non è stato ancora possibile associare un nome al cadavere rinvenuto.

