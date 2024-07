Fiamme in un'abitazione nella notte: i carabinieri sequestrano l'intera area

I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, allertati dal 112, sono intervenuti alle 4.30 in via Brancaccio 61 a Boscoreale per un incendio.

A prendere fuoco, per cause ancora in corso di accertamento, un’abitazione abbandonata. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco.

Indagini in corso da parte dei carabinieri di Boscoreale, che hanno sequestrato l’intera area.