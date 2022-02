Quartieri Spagnoli, incendio devasta appartamento: padre, madre e i quattro figli hanno perso tutto

Fiamme alte in un basso via Santa Maria Ogni Bene. In casa, che ha ingresso dal marciapiede, risiedono sei persone: padre, madre e quattro bimbe di età compresa tra i quattro e i dieci anni. Per fortuna sono tutti riusciti a mettersi in salvo e grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco della squadra centro storico e orientale l'incendio è stato domato. Purtroppo, però, l'appartamento, un monolocale con piccolo soppalco, è stato devastato e la famiglia, i cui genitori si arrangiano con lavori saltuari, ha perso tutto.

Raccolta fondi

La Fondazione FOQUS è vicina alla famiglia e ha teso subito una mano nei loro confronti. E' stata infatti istituita presso la segreteria della scuola DPDB una raccolta fondi voluta fortemente sia dalla direzione della Fondazione che da tutta la comunità di FOQUS, al fine di raccogliere vestiario, beni di prima necessità e denaro. Al momento la famiglia è ospitata in un luogo sicuro.