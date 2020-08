Paura nelle acque di Sorrento: barca va a fuoco

Attimi di paura in mare in località La Solara, nel comune di Sorrento, in provincia di Napoli, dove intorno alle 13 di oggi una piccola imbarcazione da diporto con motore fuoribordo per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte dell'autorità marittima ha preso fuoco, a seguito di un problema al motore. La motovedetta Cp 532 della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia era già in mare in zona per attività di pattugliamento quando ha avvistato da lontano la colonna di fumo nero e in pochi secondi è giunta sul posto, soccorrendo le persone a bordo e spegnendo le fiamme. Nel natante erano presenti tre persone, due uomini e una donna di età compresa tra i 20 e i 30 anni, che a seguito delle fiamme divampate a bordo hanno cercato immediatamente di mettersi in salvo. Una delle tre persone ha riportato diverse ferite ed è stata soccorsa dagli uomini della Guardia Costiera che dal porto di Sorrento hanno allertato il 118 per l'immediato trasporto in ospedale.

I militari della motovedetta della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, agli ordini del comandante Ivan Savarese, hanno spento l'incendio usando la manichetta di bordo per spegnere le fiamme. Sono in corso gli accertamenti per capire le cause dell'incidente, con l'apertura dell' inchiesta amministrativa prevista dal codice della navigazione. Il proprietario dell'unità è stato diffidato dal capo del compartimento marittimo di Castellammare di Stabia alla rimozione del relitto bruciato attualmente arenato sugli scogli, a tutela dell'ambiente marino e costiero circostante.