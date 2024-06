Questa notte, verso le 2:50, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti per un incendio in via delle Repubbliche Marinare.

In fiamme la saracinesca esterna di un bar. Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire la dinamica e la matrice dell'evento. Non si esclude ipotesi dolosa.