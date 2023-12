Fiamme nella notte: danneggiata la parte esterna di un bar

Questa notte, alle 3.30, i carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia sono intervenuti in via Napoli per un incendio.

Le fiamme, sulle cui origini sono in corso accertamenti, hanno danneggiato la parte esterna di un bar. Non si sono registrati feriti.

Indagini in corso dei militari per chiarire la dinamica dell'accaduto.