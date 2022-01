Paura a Bagnoli: in fiamme uno studio di commercialisti

Paura a Bagnoli per un incendio scoppiato in via Acate. Ad andare in fiamme sarebbe stato uno studio di commercialisti. Immediato, sul posto, l'intervento dei Vigili del Fuoco e delle forze dell'ordine. La strada è subito stata messa in sicurezza e, a quanto pare, le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Al momento, inoltre, al momento non risultano feriti.

Intanto, dal luogo dell'incendio si è alzata un'altissima colonna di fumo nero, visibile in più punti della città. Ancora non è chiara la dinamica dei fatti. Le forze dell'ordine, insieme ai caschi rossi, stanno cercando di capire cosa abbia potuto dare origine alle fiamme.