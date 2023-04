Incendio devasta azienda agricola: un milione di danni

Danni stimati per un milione di euro. E' questo il bilancio di uno spaventoso incendio che ha avvolto l'azienda ortofrutticola Corte Grande srl, situata in una frazione di Sessa Aurunca. Distrutti i proprietari, originari di Marano di Napoli.

Come riporta Caserta News, le fiamme sono divampane nel capannone di circa 500 metri quadrati e hanno coinvolto dieci mezzi agricoli di ultima generazione, mangimi, fertilizzanti e attrezzature varie. La nube nera è stata visibile per chilometri, addirittura fino al basso Lazio. Sulla vicenda indagano i caraninieri che non escludono la posta dolosa. Ulteriori aggiornamenti su CasertaNews.it.