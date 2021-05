Auto in fiamme in autostrada: paura al casello

Grande spavento ma per fortuna nessun ferito. Questa mattina nei pressi del varco telepass del casello autostradale di Torre del Greco un’auto ha preso fuoco all’improvviso. Una colonna di fumo nero si è levata in alto ma ha presto invaso anche le altre postazioni di pagamento del pedaggio impensierendo gli automobilisti e soprattutto creando disagio alla stessa circolazione.

Per fortuna l’occupante dell’auto in fiamme è riuscito ad uscire dall’abitacolo prima che le fiamme avvolgessero completamente la vettura e così si è messo in salvo. Nel frattempo osservava la sua auto distruggersi completamente. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco che hanno lavorato per spegnere celermente le fiamme in modo da scongiurare danni anche alle altre autovetture o al casello autostradale stesso. Sull’episodio sta indagando la polizia stradale, resta da comprendere la causa dell’incendio.