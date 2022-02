Vasto incendio in un'azienda di autoricambi: fumo visibile a chilometri di distanza - VIDEO

Vasto incendio questa mattina a Casoria dove, in via Nazionale delle Puglie, è andata in fiamme un'azienda di autoricambi. Le fiamme sono divampate verso le 8,45 e solo il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio.

Al momento, infatti, non risultano persone coinvolte. Non sono ancora note le cause che hanno portato al rogo. Novità potrebbero esserci dopo i rilievi dei Caschi rossi. Intanto, dal punto dell'incendio si è alzata nel cielo una grossa colonna di fumo nero e denso. Colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, anche dai vicini comuni.