Natale di fuoco a Portici: colonna di auto in fiamme

Non il migliore dei Natali quello trascorso dagli otto proprietari delle automobili andate a fuoco all'interno di un parco privato di Portci. Alle 3.40 di notte, i carabinieri sono intervenuti in Corso Garibaldi 185 per l’incendio di otto vetture: cinque completamente distrutte dal fuoco, tre danneggiate parzialmente.

Le fiamme hanno annerito anche la facciata di un palazzo di 4 piani e danneggiato gli infissi delle abitazioni di piano terra e primo piano. Il rogo è stato estinto dai vigili del fuoco. Sono in corso indagini per chiarire dinamica e matrice.