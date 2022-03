Questa notte i Carabinieri della compagnia Poggioreale sono intervenuti nel quartiere Ponticelli in via comunale Galeone dove per cause ancora in corso di accertamento un incendio aveva danneggiato un autocarro Iveco daily di proprietà di un residente del posto.

Fiamme domate dai vigili del fuoco. Indagano i carabinieri di Ponticelli.