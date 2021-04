Autobus a fuoco: paura in strada

Alle ore 14 circa, in località Colli Fontanelle a Sant'Agnello, durante la prima corsa in servizio, il bus 858 in dotazione all'impianto Eav di Sorrento, dichiarato idoneo al servizio viaggiatori, si è inspiegabilmente incendiato durante la marcia. Il conducente, alla vista di fumo nell'abitacolo proveniente dal vano motore, ha arrestato subito la marcia accostando al ciglio della strada, ha evacuato il mezzo (per fortuna pochi viaggiatori a bordo vista l'ora) e con l'estintore in dotazione ha tentato di spegnere il principio d'incendio nel vano motore.

Scaricato interamente l'estintore, il conducente ha chiamato le forze dell'ordine e i pompieri e ha chiesto soccorso contattando l'impianto di appartenenza. Purtroppo a nulla è valso il tempestivo intervento del conducente. Il bus è stato completamente avvolto dalle fiamme. Solo l'intervento dei vigili del fuoco ha potuto spegnere definitivamente l'incendio. Nessuno è rimasto ferito nell'incidente.