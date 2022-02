Paura sull'Asse mediano, autobus in fiamme: traffico in tilt

Paura, questa mattina, sull'Asse mediano dove un autobus turistico è andato in fiamme. Erano le 7:45 circa quando, per cause in via di accertamento il bus è stato avvolto dalle fiamme. Per fortuna il mezzo era vuoto e il conducente è riuscito ad allontanarsi in tempo.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, impegnati nello spegnimento del rogo, e i Carabinieri che stanno effettuando i primi rilievi e gestendo il traffico. Dalle indagini ancora non è emerso la causa scatenante dell'incendio, ma non è esclusa un'avaria del motore. L'episodio è stato registrato all'altezza km 5 + 100 da Lago Patria verso Giugliano.