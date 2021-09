Autobus distrutto dalle fiamme: paura sull'Asse mediano

Nuovo appello dell'USB per la sicurezza di lavoratori e passeggeri

Un autobus della Ctp questa mattina è stato distrutto da un incendio che è divampato all'improvviso all'interno del vano motore. Il mezzo si trovava sull'asse mediano all'altezza del campo ROM di Giugliano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Sul bus al momento dell'incidente era presente solo il conducente che era di ritorno dal deposito di Teverola, dopo aver completato le attività di rifornimento del mezzo.

Quando l'autista dell'autobus ha iniziato a sentire puzza di bruciato, ha fermato la corsa del mezzo ed è sceso per verificare cosa stesse accadendo. Solo in quel momento si è reso conto che fuoriusciva fumo nero e fiamme dalla parte posteriore del bus. Inutile il suo tentativo di spegnere l'incendio con l'estintore. In pochi minuti le fiamme hanno avvolto completamente il mezzo lasciando solo la carcassa.

"Quello di questa mattina - afferma Adolfo Vallini del Dipartimento Regionale USB salute e sicurezza - è il terzo caso nel giro di pochi mesi di un autobus della CTP che prende fuoco, l'ultimo risale a giugno scorso. Quanto accaduto oggi rappresenta un incidente grave che fortunatamente non ha fatto registrare vittime o feriti. Chiederemo di verificare quanta e quale manutenzione sia stata eseguita e se vi siano state carenze od omissioni da parte delle ditte esterne. La sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri resta una priorità e non può essere messa a rischio da incidenti di questo tipo, legati anche alla mancanza di risorse che da tempo attanaglia la CTP a causa del Durc irregolare e della incapacità politica della città metropolitana di Napoli".