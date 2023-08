Auto in famme nella notte, è di un incensurato. Non si esclude la pista dolosa

Un incendio si è verificato la scorsa notte, intorno alle 2.30, nel comune di Trecase.

In via Zappella è andata in fiamme una Fiat 500 intestata ad un 39enne incensurato del posto.

Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco di Torre del Greco.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata, intervenuti sul posto: non si esclude matrice dolosa.