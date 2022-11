Tre auto a fuoco nel cuore della notte: indagini in corso

Questa notte i carabinieri della stazione di Grumo Nevano sono intervenuti in Via Palermo per l’incendio di tre auto. Le fiamme hanno parzialmente danneggiato una Yaris e una Peugeot 107 intestate ad una 60enne incensurata del posto.

La terza vettura è una Mini Countryman, in uso ad un 29enne incensurato. Indagini in corso dei carabinieri per chiarire dinamica e matrice. Incendio spento dai Vigili del fuoco