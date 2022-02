Auto distrutta dalle fiamme: indagini in corso

Questa mattina, poco prima delle ore 6, i Carabinieri della compagnia di Bagnoli sono intervenuti a Fuorigrotta, in via Guglielmo Marconi, per l'incendio di un'auto nei pressi di una società di noleggio veicoli.

Gli uomini dell'Arma hanno subito allertato i vigli del fuoco che hanno domato le fiamme. I Caschi rossi hanno anche effettuato i rilievi del caso, ma non sono ancora chiare le cause che hanno portato all'incendio.

A fare chiarezza saranno le indagini affidati ai Carabinieri di Bagnoli che sono state avviate subito dopo il fatto.